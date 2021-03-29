Гимназии №2 в пгт Казанка Николаевской области присвоили имя лауреата Шевченковской премии, известного украинского поэта Дмитрия Креминя.

Об этом сообщается на странице Казанковской общины в Facebook.

Инициатором стал поселковый голова Казанки Алексей Асмолов, решение приняли в пятницу, 26 марта. Депутаты Казанковской общины поддержали проект единогласно. Как известно, николаевский поэт какое-то время жил и работал в Казанке.

Директор гимназии №2 Юлия Костенко вместе с педагогическим коллективом и родительским комитетом учреждения еще в прошлом году обратились в поселковый совет с предложением присвоить гимназии имя поэта. Поселковый голова Алексей Асмолов также отметил, что на фасаде гимназии Дмитрию Креминю установят памятную доску.

Ранее сообщалось, что Николаевскому академическому украинскому театру драмы и музыкальной комедии планируют присвоить статус национального.