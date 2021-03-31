Лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, пишет «Интерфакс-Украина».
— Вакцина была передана на лабораторный контроль в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) 19 марта. Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля — 9 апреля. Если не будет никаких замечаний к этой вакцине, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабконтроль, и на следующий лень начинать вакцинацию, — сказал он.
Виктор Ляшко уточнил, что ГЭЦ начал проводить лабораторный контроль вакцины Coronavac «на выходных, и продолжает его делать».
— Эта вакцина была закуплена не по процедурам международных организаций, а через ГП «МЗУ», поэтому она должна пройти лабораторный контроль, — сказал он.
Виктор Ляшко напомнил, что Минздрав ожидает поставку первого транша вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX, а также 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
— Точную дату скажу, как только вакцину загрузят в самолет, — сказал он.
Виктор Ляшко сообщил, что в апреле Минздрав ожидает поставку остальной партии китайской вакцины Coronavac и вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield), «за которую заплачены деньги».
Кроме того, Виктор Ляшко напомнил, что во вторник Минздрав получил подтверждение от механизма COVAX поставки вакцины Pfizer в количестве 1,57 миллиона доз, которые будут поставлены до конца июня «с предупреждением, что не будет никаких глобальных сбоев».
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 850 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 7739 николаевцев.
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Лабораторный контроль китайской вакцины Coronavac от COVID-19 может продлиться до 9 апреля.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, пишет «Интерфакс-Украина».
— Вакцина была передана на лабораторный контроль в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) 19 марта. Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля — 9 апреля. Если не будет никаких замечаний к этой вакцине, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабконтроль, и на следующий лень начинать вакцинацию, — сказал он.
Виктор Ляшко уточнил, что ГЭЦ начал проводить лабораторный контроль вакцины Coronavac «на выходных, и продолжает его делать».
— Эта вакцина была закуплена не по процедурам международных организаций, а через ГП «МЗУ», поэтому она должна пройти лабораторный контроль, — сказал он.
Виктор Ляшко напомнил, что Минздрав ожидает поставку первого транша вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX, а также 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
— Точную дату скажу, как только вакцину загрузят в самолет, — сказал он.
Виктор Ляшко сообщил, что в апреле Минздрав ожидает поставку остальной партии китайской вакцины Coronavac и вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield), «за которую заплачены деньги».
Кроме того, Виктор Ляшко напомнил, что во вторник Минздрав получил подтверждение от механизма COVAX поставки вакцины Pfizer в количестве 1,57 миллиона доз, которые будут поставлены до конца июня «с предупреждением, что не будет никаких глобальных сбоев».
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от COVID-19 получили 850 человек, всего с начала кампании вакцинации прививку сделали уже 7739 николаевцев.