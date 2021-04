Компания запатентовала в Украине марки Эппл и Яблоко, это не значит, что она их будет использовать.

Патент на названия выдал Укрпатент.

Заявки на два названия на русском языке компания успела подать еще в 2017 году

До этого компания патентовала в Украине airpods / ейрподс, ipad / айпэд, iphone / айфон, homepod / хоумпод, memoji, face id, arkit, apple music, up next, animoji, magsafe, think different, flypods, deep fusion, mail drop, различные варианты логотипа и тому подобное. Собственно торговая марка Apple была запатентован в 2019 году.

Следует понимать, что за все время Apple зарегистрировала только в США 26,5 тысячи различных патентов. В то же время ряд шагов может свидетельствовать о том, что Apple планирует открыть украинское представительство. Так, весной 2020 компания зарегистрировала в Украине юридическое лицо, а также разместила несколько вакансий.

