В Николаеве заработали группы дневного ухода, где люди с инвалидностью от 18 до 45 лет смогут получить услуги по социальной адаптации. Их открыли на базе отделений дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Ранее такие услуги предоставлялись только в детских центрах реабилитации. Однако многие нуждались в них и в более взрослом возрасте. Поэтому к городским властям поступали обращения от семей, воспитывающих детей с инвалидностью. В итоге городским советом было принято решение о создании групп.

Недавно они открылись в Корабельном и Заводском районах. А сегодня, 14 мая, группа дневного ухода за лицами с инвалидностью заработала на базе отделения социальной помощи на дому Центрального района.

Директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко рассказал, что такие учреждения будут работать 6 месяцев. В течение этого периода там можно будет учиться, получить услуги по формированию и развитию социальных навыков, умений, заниматься игровой и лечебной гимнастикой, физкультурой, проходить музыкотерапию и тому подобное. Специалисты при необходимости будут проводить коррекцию поведения в повседневной жизни, оказывать психологическую поддержку, помощь в укреплении родственных связей.

Как подчеркнул руководитель городского территориального центра социального обслуживания Сергей Бондаренко, в группах дневного ухода будут работать педагоги, воспитатели, психологи, специалисты по физической реабилитации и трудовой адаптации, а также медицинские работники.

Группы рассчитаны на 30 человек — по 10 в каждой. При этом идет работа над увеличением их количества и расширением услуг. В том числе речь идет о создании городского территориального центра для людей с инвалидностью старше 18 лет. Он будет работать на базе отделения социальной помощи на дому Игульського района. Сейчас в помещении проодит ремонт, чтобы создать соответствующие условия для людей с особыми потребностями.