В Украине в апреле 2021 года скончались 68,62 тысяч человек — это на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года.

Об этом сообщает Госстат в пятницу, 18 июня.

Апрельская динамика смертности стала самой высокой с начала пандемии Covid-19.

В целом с начала года в Украине умерло 242,67 тысяч человек, что на 24,3% больше, чем в прошлом високосном году.

В августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре – на 15,4%, в октябре – на 17,5%, в ноябре – 35%, в декабре – на 42,9%, в январе этого года – на 7,7%, в феврале – на 9%, в марте – на 34,4%.

При этом число новорожденных в Украине в апреле-2021 сократилось на 1,5% по сравнению с апрелем-2020 – до 21,51 тыс., а в целом за четыре месяца оно сократилось на 3,6% – до 89,03 тыс.

В общем население Украины по состоянию на 1 мая 2021 года составило 41 млн 442,62 тыс. человек, что на 363,61 тысячи, или на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в Украине пересмотрели данные летальности от коронавируса. Так, реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше, чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.