Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Петра Порошенко, в условиях пандемии украинские медики проявили себя, как настоящие герои.

— Несмотря на трудности и риск, несмотря на то, что власть оставила их один на один с пандемией, они мужественно работали в условиях нехватки оборудования и средств защиты, отсутствия честных выплат, обещанных зарплат и страхования, — отметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что команда партии «Европейская Солидарность» с самого начала пандемии развернула масштабную кампанию помощи медикам. В ходе нее врачам предоставили 130 000 защитных костюмов высокого качества, десятки тысяч высокоточных ИФА-тестов швейцарской компании Roche, больше сотни кислородных концентраторов, почти полсотни аппаратов ИВЛ, три тысячи пульсоксиметров, защитные очки и другое оборудование.

Петр Порошенко подчеркнул, что в дальнейшем «ЕС» будет делать все возможное, чтобы врачи чувствовали себя защищенными.

— Спасибо всем медикам нашей страны. Вы настоящие защитники Украины. Здоровья вам и вашим семьям, — пожелал пятый президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко поздравил работников медиасферы с Днем журналиста, пожелав им вдохновения и храбрости.