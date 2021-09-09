Институт последипломного образования Черноморского национального университета имени Петра Могилы объявил о начале набора на курсы тематического усовершенствования врачей.

Об этом сообщили в медиацентре университета.

Учебно-научный институт последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы функционирует почти 20 лет, сейчас его деятельность базируется на таких направлениях:

заочное образование;

повышение квалификации по более чем 30 направлениям подготовки;

профессиональная переподготовка уволенных в запас кадровых военных Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, членов их семей и содействие их трудоустройству;

повышение квалификации тренеров-преподавателей;

тематическое усовершенствование врачей.

Отмечается, что преимущество заочного образования в Могилянке это:

обучение по образовательно-профессиональным программам бакалавра и магистра;

возможность одновременно работать и учиться (только 3 сессии по 2 недели);

комфортные условия обучения людей с особыми физическими потребностями;

возможность учиться с использованием системы Moodle3.9;

индивидуальные психологические консультации;

современная учебная база;

стоимость обучения (значительно ниже дневной).

«Стоит отметить, что на базе Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ им. Петра Могилы проводится много курсов повышения квалификации, их тематика и частота проведения формируется в соответствии с запросом. В наше время, особое внимание, уделенное курсам повышения квалификации для врачей всех специальностей (реабилитологи, рентгенологи, фармацевты, психиатры, стоматологи, терапевты и др.). По окончании обучения слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца. Также за успешно сданные зачеты к личному образовательному портфолио врача насчитывается 50 баллов. Обучение проходит в удобное время: каждую субботу в ЧНУ имени Петра Могилы», — говорится в сообщении.

Актуальная информация о курсах размещена на сайте университета, а также на страницах Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы в соцсетях Instagram и Facebook.

Университет приглашает специалистов повысить уровень своей квалификации.

«В случае, если в программе нет желаемой темы обучения, оставьте заявку, и когда курс по этой тематике сформируется, мы сообщим», — добавили в ЧНУ.

Темы тематического усовершенствования врачей на 2021-2022 учебный год:

Избранные вопросы паллиативной медицины;

Менеджмент в системе здравоохранения;

Соматические заболевания в практике семейного врача;

Актуальные вопросы лабораторной диагностики;

Синдром диабетической стопы как осложнение сахарного диабета;

Актуальные вопросы клинической фармакологии;

Маршрутизация пациентов с подозрением на острый мозговой инсульт;

Рентгенологическая дифференциальная диагностика заболеваний легких;

Актуальные проблемы неврологии и психиатрии в практике семейного врача;

Профилактические и противоэпидемические мероприятия по снижению заболеваемости инфекционными болезнями и предотвращению их распространения;

Междисциплинарные проблемы диетологии и диетотерапии;

Реабилитация пациентов с постковидным неврологическим синдромом;

Современные технологии диагностики и лечения органов пищеварения;

Актуальные проблемы внутренней и семейной медицины;

Избранные вопросы терапевтической и хирургической стоматологии;

Избранные вопросы компьютерной и магнитно-резонансной томографии;

Актуальные вопросы офтальмологии;

Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики.

Основные принципы реабилитации: физической, физиотерапии и эрготерапии;

Избранные вопросы рентген диагностики воспалительных заболеваний легких;

Неотложные состояния на приеме врача: хирурга, терапевта, детского стоматолога;

Мини инвазивное лечения вертеброгенных нейрокомпрессионных болевых синдромов;

Новые аспекты в лечении корневых каналов на приеме хирурга — стоматолога и терапевта.

Сейчас Учебно-научный институт последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы объявляет набор на курсы тематического усовершенствования врачей по следующим тематикам:

«Актуальные проблемы детской и взрослой психиатрии, медицинская психология» и «Актуальные вопросы медицины экстремальных ситуаций на догоспитальном этапе».

Курс: «Актуальные проблемы детской и взрослой психиатрии, медицинская психология»

Когда? Курсы стартуют с 18 сентября 2021, продолжительность 22 дня (78 ч).

Для кого? Для психиатров, психологов; медицинских психологов; практикующих психологов; психологов-преподавателей; для магистров по психологии.

Курс: «Актуальные вопросы медицины экстремальных ситуаций на догоспитальном этапе»

Когда? Курсы стартуют с 25 сентября 2021, продолжительность 22 дня (78 ч).

Для кого? Для врачей всех специальностей.

За подробной информацией обращаться по телефонам: + 38 (0512) 76-55-59, + 38 (050) 025 32 07

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