Институт последипломного образования Черноморского национального университета имени Петра Могилы объявил о начале набора на курсы тематического усовершенствования врачей.
Об этом сообщили в медиацентре университета.
Учебно-научный институт последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы функционирует почти 20 лет, сейчас его деятельность базируется на таких направлениях:
Отмечается, что преимущество заочного образования в Могилянке это:
«Стоит отметить, что на базе Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ им. Петра Могилы проводится много курсов повышения квалификации, их тематика и частота проведения формируется в соответствии с запросом. В наше время, особое внимание, уделенное курсам повышения квалификации для врачей всех специальностей (реабилитологи, рентгенологи, фармацевты, психиатры, стоматологи, терапевты и др.). По окончании обучения слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца. Также за успешно сданные зачеты к личному образовательному портфолио врача насчитывается 50 баллов. Обучение проходит в удобное время: каждую субботу в ЧНУ имени Петра Могилы», — говорится в сообщении.
Актуальная информация о курсах размещена на сайте университета, а также на страницах Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы в соцсетях Instagram и Facebook.
Университет приглашает специалистов повысить уровень своей квалификации.
«В случае, если в программе нет желаемой темы обучения, оставьте заявку, и когда курс по этой тематике сформируется, мы сообщим», — добавили в ЧНУ.
Сейчас Учебно-научный институт последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы объявляет набор на курсы тематического усовершенствования врачей по следующим тематикам:
«Актуальные проблемы детской и взрослой психиатрии, медицинская психология» и «Актуальные вопросы медицины экстремальных ситуаций на догоспитальном этапе».
Курс: «Актуальные проблемы детской и взрослой психиатрии, медицинская психология»
Когда? Курсы стартуют с 18 сентября 2021, продолжительность 22 дня (78 ч).
Для кого? Для психиатров, психологов; медицинских психологов; практикующих психологов; психологов-преподавателей; для магистров по психологии.
Курс: «Актуальные вопросы медицины экстремальных ситуаций на догоспитальном этапе»
Когда? Курсы стартуют с 25 сентября 2021, продолжительность 22 дня (78 ч).
Для кого? Для врачей всех специальностей.
За подробной информацией обращаться по телефонам: + 38 (0512) 76-55-59, + 38 (050) 025 32 07
Viber: (093) 329 25 04
e-mаil: 5.103ipo@gmail.com
ул. 1-я Военная, 2, г. Николаев, 54003 (10-й корпус, каб. № 10-104)
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Институт последипломного образования Черноморского национального университета имени Петра Могилы объявил о начале набора на курсы тематического усовершенствования врачей.
Об этом сообщили в медиацентре университета.
Учебно-научный институт последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы функционирует почти 20 лет, сейчас его деятельность базируется на таких направлениях:
Отмечается, что преимущество заочного образования в Могилянке это:
«Стоит отметить, что на базе Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ им. Петра Могилы проводится много курсов повышения квалификации, их тематика и частота проведения формируется в соответствии с запросом. В наше время, особое внимание, уделенное курсам повышения квалификации для врачей всех специальностей (реабилитологи, рентгенологи, фармацевты, психиатры, стоматологи, терапевты и др.). По окончании обучения слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца. Также за успешно сданные зачеты к личному образовательному портфолио врача насчитывается 50 баллов. Обучение проходит в удобное время: каждую субботу в ЧНУ имени Петра Могилы», — говорится в сообщении.
Актуальная информация о курсах размещена на сайте университета, а также на страницах Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы в соцсетях Instagram и Facebook.
Университет приглашает специалистов повысить уровень своей квалификации.
«В случае, если в программе нет желаемой темы обучения, оставьте заявку, и когда курс по этой тематике сформируется, мы сообщим», — добавили в ЧНУ.
Сейчас Учебно-научный институт последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы объявляет набор на курсы тематического усовершенствования врачей по следующим тематикам:
«Актуальные проблемы детской и взрослой психиатрии, медицинская психология» и «Актуальные вопросы медицины экстремальных ситуаций на догоспитальном этапе».
Курс: «Актуальные проблемы детской и взрослой психиатрии, медицинская психология»
Когда? Курсы стартуют с 18 сентября 2021, продолжительность 22 дня (78 ч).
Для кого? Для психиатров, психологов; медицинских психологов; практикующих психологов; психологов-преподавателей; для магистров по психологии.
Курс: «Актуальные вопросы медицины экстремальных ситуаций на догоспитальном этапе»
Когда? Курсы стартуют с 25 сентября 2021, продолжительность 22 дня (78 ч).
Для кого? Для врачей всех специальностей.
За подробной информацией обращаться по телефонам: + 38 (0512) 76-55-59, + 38 (050) 025 32 07
Viber: (093) 329 25 04
e-mаil: 5.103ipo@gmail.com
ул. 1-я Военная, 2, г. Николаев, 54003 (10-й корпус, каб. № 10-104)