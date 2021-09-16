В четверг, 16 сентября, умер бывший депутат Николаевского областного совета Александр Казарин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат областного совета Юрий Кормышкин.

— Сегодня ушёл из жизни выдающийся человек, друг, аграрий и наш коллега Казарин Александр Алексеевич. Человек, о котором говорят не только слова, жизнь и поступки. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Алексеевича, это большая потеря не только для Николаевщины, а и для Украины. Скорбим, — написал Юрий Кормышкин.

Александр Алексеевич Казарин родился 26 февраля 1959 года. До недавних пор возглавлял коллективное сельскохозяйственное предприятие им. Куйбышева. Он был депутатом Николаевского областного совета пяти созывов (II – VII, 1994 – 2020).

Редакция НикВести приносит соболезнования семье и близким Александра Алексеевича.