Сборка компостеров в Вознесенске

Вознесенская городская территориальная громада стала победителем конкурса «Наша громада».

Об этом сообщили в пресс-службе Вознесенского горсовета.

Вознесенск получит полмиллиона гривен на реализацию проекта «Компостуй — громаду гуртуй».

В рамках проекта планируется:

определить исходную морфологию и нормы накопления ТБО;

провести мотивационные мероприятия, информационно-просветительские кампании среди жителей о вреде органики на полигоне и о пользе компостирования;

разработать механизм уменьшения стоимости вывоза мусора для жителей громады с учетом компостирования;

провести обучающие мероприятия о том, как правильно компостировать;

создать материально-техническую базу для компостирования: изготовить 300 компостеров, приобрести 10 анализаторов почвы, 10 измельчителей для веток и 100 семей красного калифорнийского червя.

Как сообщалось,из городского бюджета Вознесенска направили 100 тысяч гривен на изготовление компостеров, которые бесплатно раздадут местным жителям.

Напомним, что в финал конкурса «Наша громада» прошли 26 ТГ со всей Украины. Четыре среди них — из Николаевской области.

Также напомним, что в 2018 году Бугская ОТГ Николаевской области заняла второе место в соревновании «Громада на миллион» и получила 250 тысяч гривен.