Вознесенская городская территориальная громада стала победителем конкурса «Наша громада».
Об этом сообщили в пресс-службе Вознесенского горсовета.
Вознесенск получит полмиллиона гривен на реализацию проекта «Компостуй — громаду гуртуй».
В рамках проекта планируется:
Как сообщалось,из городского бюджета Вознесенска направили 100 тысяч гривен на изготовление компостеров, которые бесплатно раздадут местным жителям.
Напомним, что в финал конкурса «Наша громада» прошли 26 ТГ со всей Украины. Четыре среди них — из Николаевской области.
Также напомним, что в 2018 году Бугская ОТГ Николаевской области заняла второе место в соревновании «Громада на миллион» и получила 250 тысяч гривен.
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Вознесенская городская территориальная громада стала победителем конкурса «Наша громада».
Об этом сообщили в пресс-службе Вознесенского горсовета.
Вознесенск получит полмиллиона гривен на реализацию проекта «Компостуй — громаду гуртуй».
В рамках проекта планируется:
Как сообщалось,из городского бюджета Вознесенска направили 100 тысяч гривен на изготовление компостеров, которые бесплатно раздадут местным жителям.
Напомним, что в финал конкурса «Наша громада» прошли 26 ТГ со всей Украины. Четыре среди них — из Николаевской области.
Также напомним, что в 2018 году Бугская ОТГ Николаевской области заняла второе место в соревновании «Громада на миллион» и получила 250 тысяч гривен.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа