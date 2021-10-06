В Николаевском городском совете инициировали усиление контроля за работой глав объединений совладельцев многоквартирных домов, так как есть случаи злоупотребления полномочиями.

Об этом рассказал заместитель мэра Николаева по вопросам информатизации и инноваций Дмитрий Лазарев в программе «Диалог» на телеканале MAPT.

По его словам, город выделяет средства по «теплым» кредитам, поэтому вправе контролировать, куда деньги ушли и на что потрачены.

– Это контроль за главами ОСМД, потому что не у всех в уставах прописано, что это кто-то из жильцов этого дома и есть такие главы ОСМД, которые берут себе 5-10 домов. Путем каких-то злоупотреблений или из-за нехватки времени могут какие-то моменты упустить, забыть о чем-то, накопить долги. У нас такие случаи есть. Уже есть распоряжение, инициированное нами и подписанное городским главой, именно усиление контроля. Если город из бюджета выделяет какие-то средства на подобные мероприятия, он имеет право контролировать, куда эти средства ушли и дошли ли они до конечной цели, – заявил Дмитрий Лазарев.

Ранее сообщалось, что четыре николаевских объединения многоквартирных домов не получили из областного бюджета 240 тысяч гривен компенсации по программе «Теплые кредиты».