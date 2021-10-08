Николаевский скульптор Виктор Макушин приступил к созданию миниатюры «опаздывающего жениха», которую разместят рядом с невестой возле Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий на Спасской, 44.
Об этом журналистам рассказал сам скульптор, сообщается в сюжете НИС-ТВ.
По его словам, скульптура будет изготовлена из бронзы. Он отметил, что о сроках выполнения работ говорить рано, но если все пойдет по плану, то это может занять полгода.
– Сейчас идет работа над эскизом. Уже лепится скульптурка небольшого размера. Надеюсь в ближайшее время ее доделать и предоставить на суд нашего руководства, – рассказал Виктор Макушин.
Конкретное место размещения скульптуры пока не уточняется. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич предлагал разместить жениха на противоположной стороне улицы Лягина.
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Николаевский скульптор Виктор Макушин приступил к созданию миниатюры «опаздывающего жениха», которую разместят рядом с невестой возле Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий на Спасской, 44.
Об этом журналистам рассказал сам скульптор, сообщается в сюжете НИС-ТВ.
По его словам, скульптура будет изготовлена из бронзы. Он отметил, что о сроках выполнения работ говорить рано, но если все пойдет по плану, то это может занять полгода.
– Сейчас идет работа над эскизом. Уже лепится скульптурка небольшого размера. Надеюсь в ближайшее время ее доделать и предоставить на суд нашего руководства, – рассказал Виктор Макушин.
Конкретное место размещения скульптуры пока не уточняется. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич предлагал разместить жениха на противоположной стороне улицы Лягина.