Николаевский скульптор Виктор Макушин приступил к созданию миниатюры «опаздывающего жениха», которую разместят рядом с невестой возле Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий на Спасской, 44.

Об этом журналистам рассказал сам скульптор, сообщается в сюжете НИС-ТВ.

По его словам, скульптура будет изготовлена из бронзы. Он отметил, что о сроках выполнения работ говорить рано, но если все пойдет по плану, то это может занять полгода.

– Сейчас идет работа над эскизом. Уже лепится скульптурка небольшого размера. Надеюсь в ближайшее время ее доделать и предоставить на суд нашего руководства, – рассказал Виктор Макушин.

Конкретное место размещения скульптуры пока не уточняется. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич предлагал разместить жениха на противоположной стороне улицы Лягина.