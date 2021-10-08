По состоянию на 8 октября на Николаевщине всего привили от коронавируса 386 675 человек, в том числе, за сутки — 4301.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 781 (1 доза — 366, 2 доза — 415);

COMIRNATY — 2730 (1 доза — 1127, 2 доза — 1603);

ASTRAZENECA — 790 (1 доза — 369, 2 доза — 421).

Вакцинировано мобильными бригадами — 878:

CORONAVAC — 99;

COMIRNATY — 749;

ASTRAZENECA — 30.

Привито в пунктах вакцинации — 2103:

CORONAVAC — 605;

COMIRNATY — 1066;

ASTRAZENECA — 432;

В центрах вакцинации — 1320:

CORONAVAC — 77;

COMIRNATY — 915;

ASTRAZENECA — 328.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в четверг, 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.