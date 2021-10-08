По состоянию на 8 октября на Николаевщине всего привили от коронавируса 386 675 человек, в том числе, за сутки — 4301.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 878:
Привито в пунктах вакцинации — 2103:
В центрах вакцинации — 1320:
Напомним, Министерство здравоохранения Украины в четверг, 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
|
Белые крылья над Николаевом. Памяти Владимира ЧайкиАнатолий Дюмин
|
Відродження справжньої історії МиколаєваСтанислав Мартиросов
По состоянию на 8 октября на Николаевщине всего привили от коронавируса 386 675 человек, в том числе, за сутки — 4301.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 878:
Привито в пунктах вакцинации — 2103:
В центрах вакцинации — 1320:
Напомним, Министерство здравоохранения Украины в четверг, 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.