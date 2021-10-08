За первые 9 месяцев 2021 года средняя заработная плата в Николаевской области составила 13 тысяч 256 гривен. С начала года она выросла на 721 гривну.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления Госслужбы статистики в Николаевской области.

Отметим, что речь идет о номинальной зарплате на предприятиях и в учреждениях области, где работает от 10 человек.

Самые высокие зарплаты наблюдались у работников сферы производства и поставки электроэнергии, газа и т.п. — 26 тысяч 163 гривны. На втором месте по уровню оплаты труда — сфера логистики, курьерских услуг и т.д. — 15 тысяч 220 гривен, на третьем — госслужба и армия — 15 тысяч 98 гривен.

Самые низкие зарплаты официально получают риелторы — 6 тысяч 181 гривна, работники общепита и сферы размещения гостей — 7 тысяч 333 гривны.

Напомним, что по состоянию на 1 сентября 2021 года сумма задолженности по выплате заработной платы в Николаевской области составила 58,1 миллионов гривен.