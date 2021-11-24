Сегодня, 24 ноября, в онлайн-режиме проходит 8-я внеочередная сессия Николаевского облсовета. Форматом проведения сессии осталась недовольна главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова.

На своей станице в соцсети Facebook Светлана Федорова пожаловалась, что не смогла записаться на выступление. Кроме того, она считает, что областной властью создаются препятствия для полноценной работы депутатов и прозрачного выделения «ковидных» денег.

– Невозможно включиться, невозможно (мне лично) записаться на выступление, глава облсовета (глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, – прим.) обманывает депутатов насчет выделения ковидных денег, но ни выступить, ни возразить невозможно! Я понимаю, что наши власти, практически, уже празднуют удаление и отстранение неугодных депутатов. Но как это мерзко и цинично! Официально заявляю: властью созданы препятствия для полноценной работы депутатов областного совета! И «непорозуміння» у нас не с «пристроями». Непорозуміння – это местная власть, – написала Светлана Федорова.

Ранее на отключение от zoom-конференции также пожаловалась депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко. А депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко возмутилась, что депутатов просто боятся пустить в зал.

Напомним, что во время сессии Николаевского областного совета в формате онлайн-трансляции произошел сбой. В частности, во время рассмотрения вопроса передачи санатория «Дубки» в КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» возникли проблемы со звуком и видеосвязью. Спустя порядка 15-ти минут связь возобновилась и депутаты продолжили заседание сессии Николаевского областного совета.