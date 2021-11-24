Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко возмутилась качеством проведения онлайн-заседания сессии отметив, что депутатов просто боятся пустить в зал.

Об этом она рассказала на видео, опубликованном на странице в Facebook.

Виктория Москаленко показала экран ноутбука отметив, что в программе для организации видеоконференци часто пропадает звук и зависает картинка. Она записала видео, чтобы показать, какая «на самом деле диджитализация» в областном совете.

– Это потому что люди боятся пустить депутатов в зал. До такого уже доработались. Я сегодня нахожусь дома, у меня маленький ребенок, у которого свои нужды. Почему я сейчас должна перекрывать всю квартиру, чтобы для Замазеевой (главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, – прим.) сделать хорошую картинку. Это какой-то ужас. У депутата есть рабочее место – это сессионный зал, они должны были предоставить возможность работать в сессионном зале, – отметила депутат.

Также Виктория Москаленко подчеркнула, что все областные советы в Украине, кроме Николаевского, проводят сессии в обычном режиме.

– Фактически все советы Украины проводят сессии не онлайн. Я проверила. Все областные советы. Это только у нас такой цирк, потому что и госпожа Замазеева и господин Ким (глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, – прим.) боятся своих депутатов. Дошло до того, что они боятся выйти в зал, – уверена Виктория Москаленко.

Напомним, что сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться 12 ноября перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в онлайн-режиме депутаты Николаевского областного совета перераспределили 4 миллиона гривен из областного бюджета.