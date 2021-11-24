Во время сессии Николаевского областного совета в формате онлайн-трансляции произошел сбой.

В частности, во время рассмотрения вопроса передачи санатория «Дубки» в КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» возникли проблемы со звуком и видеосвязью, пишут НикВести.

Депутат областного совета от партии «За майбутнє» Алена Карая попросила устранить неполадки и подключить к онлайн-сессии всех депутатов.

— Сейчас на трансляции присутствуют не все депутаты, к сожалению. Мы можем как угодно ставиться к тем или иным персонам, но, пожалуйста, сделайте так, чтобы все, кто пытается сейчас войти, имели эту возможность. Спасибо, – сказала Алена Карая.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что администратор занимается устранением возникших неполадок.

— Спасибо. Сейчас этим занимается наша администратор, поскольку нас выбило. Сейчас всех пытаемся пересчитать, – ответила Анна Замазеева.

Спустя несколько минут Анна Замазеева снова попросила пересчитать количество депутатов, которые находятся на связи и убедиться, что они действительно подключены к онлайн-трансляции.

— Проверьте всех. Гомерский тоже пишет, что не может подключиться, и Мартыченко Влад не может подключится. Света, Вы меня слышите?, – сказала Анна Замазеева. — Слушайте, а те, кто вне здания. Как они?, – уточнил один из депутатов. — Это вне здания. Кухта не может подключится. Света, они все говорят, что они в зале ожидания. Обновляйте у себя страницу, ищите всех, кто просится, – сказала Анна Замазеева. — Они всех слышат, но не видят картинки, – сказал депутат.

В течение возникших проблем с онлайн-трансляцией сессии областного совета на экране была черная заставка с фамилией и инициалами депутата от «За Майбуинє» Алены Карой

Позже депутаты подключились к онлайн-трансляции, однако на их экранах не отображалась картинка.

— Света, почему картинки никто не видит? Вы меня слышите, что никто картинки не видит? Звук есть, нет картинки. У всех черный экран. Саша, что у вас за проблема? Хотя бы можешь озвучить?, – спросила Анна Замазеева. — Завис зум, – прозвучал ответ на вопрос главы областного совета. — Выведи тогда Плиткина и Шабильянову. Вы не можете всего одну камеру подключить?, – спросила глава облсовета.

Позже глава облсовета поинтересовалась, сколько времени необходимо администраторам для решения проблемы, после чего те ответили, что в течение двух минут устранят неполадки.

— Уважаемые коллеги, две минуты и мы переподключим камеры. Пропадала связь в облсовете, – сказала Анна Замазеева.

Спустя порядка 15-ти минут связь возобновилась и депутаты продолжили заседание сессии Николаевского областного совета.

Напомним, что депутаты Николаевского областного совета перераспределили 4 миллиона гривен из областного бюджета.