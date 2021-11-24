Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что ее долго не подключали к zoom-конференции 8-й внеочередной сессии Николаевского облсовета, а также не дали выступить и задать вопросы.

Об этом она написала под постом журналиста Олега Деренюги в Facebook.

– Мою поднятую руку в упор никто не видит! Уже минут 20 на экране сообщение: «Организатор скоро разрешит Вам войти». Жду милости от организатора, – заявила депутат Татьяна Демченко.

Она отметила, что ей написали ряд депутатов, у которых также возникли проблемы с zoom-конференцией. Татьяна Демченко подчеркнула, что ей не дали возможности задать вопрос.

– Подключить то подключили, но ни разу не дали возможности то ли выступить, то ли задать вопрос! Прекрасная форма работы облсовета, – возмутилась депутат.

Пожаловалась на онлайн-работу сессии и депутат Алла Воробьёва.

– На самых интересных вопросах неугодных депутатов просто отключают, – написала она.

Под постом Мила Юрченко поинтересовалась, как тогда депутаты голосуют, на что Алла Воробьёва ответила:

– Когда хотела задать вопрос выкинули, а когда окончили обсуждение на голосование - резко подключили.

Ранее депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко возмутилась, что депутатов просто боятся пустить в зал.