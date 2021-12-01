На севере Николаевской области утром 1 декабря выпал снег. На дороги выехала пескоразбрасывающая спецтехника и работники САД.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Николаевщины.

Обработка покрытия противогололедными материалами сосредоточена на севере Николаевской области, в районе Первомайска, Южноукраинска и границы с Кировоградской области.

«Особое внимание уделяем участкам дорог на подъемах и спусках, поворотах и пешеходных переходах, мостах и путепроводах», — добавили в САД.

Также там призывают жителей Николаевщины, которым понадобится помощь на дорогах, обращаться к диспетчеру САД по телефонам (0512)67-51-31, (068)886-88-00 (круглосуточно).

Напомним, что празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. В этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни. В завершение вечера гостей порадует праздничный салют.