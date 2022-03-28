Народный депутат Алексей Гончаренко побывал в городе Баштанка Николаевской области, который в начале марта вступил в бой с колонной техники оккупантов.

Тероборона, полицейские и местные жители, вооруженные только стрелковым оружием и коктейлями Молотова остановили колонну российской техники, в том числе бронированной.

— Это небольшой город в Николаевской области, районный центр, который, я считаю, также заслуживает получить звание города-героя. Потому что там был один из ключевых моментов, когда 1 марта орки пытались прорваться по дороге к Кривому Рогу. То есть из южной Украины прорваться в центральную. И в Баштанке, друзья, их остановили просто местные жители. Руководитель местной территориальной обороны Сергей Дорошенко и руководитель местного управления полиции Александр Ноздратенко рассказали, как местные жители и полиция дали бой оркам и коктейлями Молотова и стрелковым оружием остановили российскую колонну, частично сожгли и не дали пройти через Баштанку. Ну а дальше уже доработала наша авиация, — отметил Алексей Гончаренко.

Справа - начальник Баштанской ТРО Сергей Дорошенко Справа - глава Баштанского районного управления полиции Александр Ноздратенко

Сергей Дорошенко рассказал, что колонна российской техники, которая насчитывала порядка 100 единиц, зашла из Херсонской области. Часть колонны и прошла через село Доброе рядом с Баштанкой и приняла бой с местной теробороной и жителями города, вооруженными коктейлями Молотова.

Баштанцы сожгли три единицы техники, после чего колонна не смогла двигаться дальше, отошла и пошла объездным путем в направлении села Широкое.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.