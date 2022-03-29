Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
На данный момент, через месяц с начала войны, большинство украинских айтишников полноценно работают, более 60% должны были покинуть дом и временно переехать.
Об этом говорится в исследовании, проведенном профильным порталом DOU, передает ЭП.
Участие в опросе приняли 6812 украинских ИТ-специалистов
Так, через месяц после начала войны в Украине большинство ИТ-специалистов вернулись к работе: 84% опрошенных работают фултайм, то есть полный рабочий день, еще 7% – парт-тайм. В поиске работы находится 6%.
Лишь 3% респондентов отметили, что их мобилизовали, но эта доля может быть больше, ведь не у всех есть доступ к интернету и возможность принять участие в опросе.
Для 65% айтишников нагрузка не изменилась, но руководители и менеджеры высочайшего уровня отмечают, что работы стало больше – вероятнее всего, из-за адаптации бизнеса к условиям войны.
Относительно дохода, у 90% работающих по-прежнему доходы не изменились или практически не изменились. Однако среди тех, у кого количество проектов уменьшилось, 58% сохранили свой доход, а у 37% он снизился.
Меньше всего пострадали с начала войны ИТ-сообщества Львова и Ивано-Франковска: только 3% специалистов здесь потеряли работу из-за войны, у 12% уменьшилось количество проектов. У 85% ИТ-специалистов из этих городов не изменился или практически не изменился доход за это время.
Наиболее сильно пострадали специалисты из Днепра: около трети из них потеряли работу или отметили уменьшение количества проектов. Около четверти специалистов это коснулось в Киеве, Харькове и Одессе.
Среди 61% временно переехавших ИТ-специалистов почти половина ИТ-специалистов (46%) переехали в безопасное место в Украине, еще 14% выехали за границу. Чаще всего переезжали айтишникиы из Харькова (87% респондентов) и Чернигова (89%), а ехали преимущественно во Львов – туда релоцировались 11% всех опрошенных, или 23% переехавших в пределах Украины.
Около четверти выехавших за границу либо не планируют возвращаться вообще, либо еще не решили. Среди переехавших в пределах Украины не планируют возвращаться или не уверены в возвращении только 14%.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка — нанесен удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. Известно уже о 9 погибших и множестве пострадавших под завалами. 18 освобождённых из-под завалов госпитализировано в БСМП. Спасательная операция продолжается.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
На данный момент, через месяц с начала войны, большинство украинских айтишников полноценно работают, более 60% должны были покинуть дом и временно переехать.
Об этом говорится в исследовании, проведенном профильным порталом DOU, передает ЭП.
Участие в опросе приняли 6812 украинских ИТ-специалистов
Так, через месяц после начала войны в Украине большинство ИТ-специалистов вернулись к работе: 84% опрошенных работают фултайм, то есть полный рабочий день, еще 7% – парт-тайм. В поиске работы находится 6%.
Лишь 3% респондентов отметили, что их мобилизовали, но эта доля может быть больше, ведь не у всех есть доступ к интернету и возможность принять участие в опросе.
Для 65% айтишников нагрузка не изменилась, но руководители и менеджеры высочайшего уровня отмечают, что работы стало больше – вероятнее всего, из-за адаптации бизнеса к условиям войны.
Относительно дохода, у 90% работающих по-прежнему доходы не изменились или практически не изменились. Однако среди тех, у кого количество проектов уменьшилось, 58% сохранили свой доход, а у 37% он снизился.
Меньше всего пострадали с начала войны ИТ-сообщества Львова и Ивано-Франковска: только 3% специалистов здесь потеряли работу из-за войны, у 12% уменьшилось количество проектов. У 85% ИТ-специалистов из этих городов не изменился или практически не изменился доход за это время.
Наиболее сильно пострадали специалисты из Днепра: около трети из них потеряли работу или отметили уменьшение количества проектов. Около четверти специалистов это коснулось в Киеве, Харькове и Одессе.
Среди 61% временно переехавших ИТ-специалистов почти половина ИТ-специалистов (46%) переехали в безопасное место в Украине, еще 14% выехали за границу. Чаще всего переезжали айтишникиы из Харькова (87% респондентов) и Чернигова (89%), а ехали преимущественно во Львов – туда релоцировались 11% всех опрошенных, или 23% переехавших в пределах Украины.
Около четверти выехавших за границу либо не планируют возвращаться вообще, либо еще не решили. Среди переехавших в пределах Украины не планируют возвращаться или не уверены в возвращении только 14%.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка — нанесен удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. Известно уже о 9 погибших и множестве пострадавших под завалами. 18 освобождённых из-под завалов госпитализировано в БСМП. Спасательная операция продолжается.