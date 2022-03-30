Львов и область стали главным пунктом релокации для украинских технологических компаний. До войны город был третьим для технологической сферы после Киева и Харькова.

Об этом пишет Forbes.

До войны во Львове работало около 30 тысяч IT-специалистов, сообщает исследование «Львовского IT-Кластера». Кроме Киева больше было только в Харькове, где в IT-индустрии было занято более 45 тысяч человек.

Львов до войны был популярной точкой для релокации — около 40% штата местных IT-компаний переезжали из других регионов. С 2015 года по 2021 год количество компаний в городе выросло с 328 до 511, а медианная зарплата достигла 2102 доллара в месяц.

За месяц войны количество IT-специалистов во Львове и области достигло 70-100 тысяч, оценивает глава «Львовского IT-Кластера» Степан Веселовский. Это треть всего украинского IT.

В мирное время один айтишник обеспечивал еще три рабочих места, а общий экономический эффект индустрии оценивали в 1,4 миллиардов долларов в год.

По оценкам Степана Веселовского, IT-компании Украины потратили на переезд только во Львов не менее 30-40 миллионов долларов.

Как отмечает исследование «Львовского IT-Кластера», по состоянию на начало марта 98% компаний-участников продолжают деловую активность, около 42% имеют ту же загруженность, а каждая пятнадцатая даже получила больше заказов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.