Руководство столичного торгово-развлекательного центра Sky Mall не дает доступа арендаторам к их торговым точкам и товарным остаткам и требует арендную плату за март 2022 года.

Об этом рассказали арендаторы ТРЦ изданию RAU.

25 февраля охрана ТРЦ отказалась предоставить доступ к торговым точкам представителям брендов SOVA и LOVE YOU. Позже сотрудники ТРЦ Sky Mall, ответственные за работу с арендаторами, перестали выходить на связь.

Через несколько дней все же удалось связаться с менеджером отдела аренды ТРЦ, но прийти к согласию все равно не удалось, рассказывают представители брендов.

— Для вывоза товара у нас потребовали уплатить полную аренду за март. Аренда одного из магазинов была оплачена, но нам отказали в вывозе товара из этого магазина, пока мы не произведем оплату за аренду за март и за второй магазин, — заявили представители брендов.

Аналогичная ситуация сложилась в сети «Фокстрот», пишет издание.

— У нас ликвидирован склад, наш основной источник поставки товара. Имеются ограничения по закупкам. Поэтому наш единственный ресурс – это перемещение товаров из тех объектов, которые не работают, — заявил руководитель по развитию сети Фокстрот Василий Шургот.

По его словам, переговорный процесс со Sky Мall заходит в тупик.

— Торговый центр закрыт. Наши товарные остатки в нем — примерно на 15 миллионов гривен. Конечно, из таких объектов мы вынуждены вывозить товар. Это не говорит о том, что мы закрываем магазин. Это говорит о перемещении товарных остатков для обеспечения товаром работающих магазинов, — сказал он.

Сети Novus также не позволяют эвакуировать товар и пополнить функционирующие торговые точки или передать его на гуманитарную помощь.

— Sky Мall не отвечает ни на какие наши предложения, ссылаются на действующие договора, которые в их понимании продолжают действовать. Не все понимают, что неработающие магазины — это не источник дохода, — сказал операционный директор Novus Алексей Панасенко.

Представители ТРЦ Sky Mall не ответили на запрос о комментарии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.