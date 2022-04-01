С начала войны в Украине погибли 153 ребенка и более 245 получили ранения.

Об этом сообщает офис генерального прокурора в своем Telegram.

— Почти 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены, — говорится в сообщении.

Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По полученным данным Больше всего пострадало детей в Киевской — 73, Донецкой — 65, Харьковской — 53, Черниговской - 43, Николаевской — 30, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, столицы — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 859 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.