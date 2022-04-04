В Херсоне в воскресенье, 3 апреля, горожане собрались у памятника Шевченко на мирный митинг против российской агрессии и за Украину.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на участников акции.

Около 13:00 участники акции в оккупированном россиянами городе скандировали дружно: «Херсон – это Украина!», «Одна, единая, соборная Украина!».

Херсонцы пришли с Государственными флагами Украины и самодельными плакатами.

Они скандировали также: «Слава Украине! Героям слава!», «Разом нас багато, нас не подолати!»(«Вместе нас много – нас не преодолеть!»), «Слава воинам ВСУ!», «Николаев! Мы с тобой!» и другие патриотические лозунги.

У митинге нет организатора, люди самоорганизовались. Участники мероприятия говорят, что они пришли продемонстрировать, что в Херсонской области не хотят российской власти, не хотят никакой «ХНР».

Как рассказали участники мероприятия, херсонцы провели митинг, а затем на место прибыли для разгона военные РФ с техникой.

— Мы успели провести митинг. Сейчас (после митинга) туда прибыла техника РФ, – рассказал один из участников мероприятия.

Ранее горожане традиционно собирались на акции протеста на площади Свободы – у здания ОГА и облсовета. Эту площадь сейчас, как и здание, контролируют вооруженные российские войска, которые используют оружие против митингующих и похищают людей.

3 апреля вооруженные российские оккупанты использовали оружие против мирных демонстрантов в Каховке Херсонской области.

В Херсонской области жители регулярно проводят мирные акции протеста против российского агрессора. Российские военные применяют силу и оружие против людей, есть раненые и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

Президент Владимир Зеленский удостоил Херсон специального звания «Город-герой» после начала войны России против Украины и сопротивления херсонцев агрессии РФ.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация. Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.



