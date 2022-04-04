Президент Владимир Зеленский в интервью американской программе Face the Nation рассказал о своем отношении к переговорам с РФ.

Интервью транслировалось в воскресенье в эфире телеканала CBS, пишет Украинская правда.

Президент общался с журналистами уже после того, как стало известно о военных преступлениях армии РФ, совершенных в Буче и других освобожденных от оккупантов местах, поэтому он дал оценки этому, заявив, что считает действия РФ геноцидом.

— Это геноцид, уничтожение нации, уничтожение народа. У нас в Украине более 100 национальностей, а речь идет об уничтожении всех их, - пояснил Зеленский, выразив уверенность, что единственная причина – это нежелание Украины «быть подчиненной политике России».

Впрочем, на уточняющий вопрос журналистки о том, возможно ли вести переговоры с Путиным и руководством РФ после совершения ими геноцида, Зеленский ответил, что все равно ищет возможность для диалога.

— У меня как президента Украины не может быть человеческой позиции относительно диалога с Путиным... Сложно говорить, после того, что сделано, мы можем вести какие-либо переговоры с Россией. Но это на личном уровне. А как президент – я должен с ним говорить, - объяснил он.

Зеленский признал, что рассматривает не только мирное соглашение как возможный результат этих переговоров.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.