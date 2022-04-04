Пенсионер из Корабельного района Михаил Иванович Лымарь, сын которого вооюет с лычками полковника под российским флагом против Украины, попытался вразумить его и других военнослужащих-оккупантов.

Возввание отставного военного публикует портал «Новости-N».

Отпрыск Михаила — Игорь занимает одну из руководящих должностей в ВС РФ. Он заместитель командующего 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота. Ракеты российской армии регулярно падают возле частного дома, где обитает 78-летний Михаил Лымарь.

На второй месяц войны отец попытался достучаться до сына и других военнослужащих РФ, чтобы они не шли на выполнение преступных приказов генералитета и Путина.

— Я обращаюсь ко всем, в первую очередь к военнослужащим, которые находятся на территории нашей Украины, которые выполняют фашистский приказ президента России, чтобы они задумались над тем, что творят, — обратился Михаил Лымарь.

Бывший военный попросил россиян не множить число зверств против мирного населения.

— Этим вы сохраните свои жизни, не будет горя вашим матерям, вашим женам, вашим детям, — объясняет отставник.

Саму войну, развязанную Россией против Украины, пожилой человек назвал преступлением.

— Это преступление, большое преступление против человечества, и никакая это не спецоперация… Слушая информацию по-поводу некоторых наших населенных пунктов, в частности Мариуполя, то, по-моему, даже фашисты германские такого не делали, как они творят, — подчеркнул Михаил Лымарь.

Житель Корабельного района показал, что от бомбежек и обстрелов оккупантов гибнут гражданские люди.

— Сделайте все, чтобы не гибли военнослужащие, дети, жены, матери, отцы — одним словом люди. Они ни в чем не виноваты, — отметил Михаил Иванович.

Пенсионер добавил, что не сомневается в победе защитников Николаева.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.