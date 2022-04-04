Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко посетил Запорожье и заявил, что город станет важным логистическим центром по предоставлению гуманитарной помощи семьям с детьми, военнослужащим и больницам.

Об этом Андрей Павелко написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня большая часть Запорожской области временно оккупирована российскими фашистами, а потому многие люди вынуждены были бросить свои дома.

— Много семей с детьми нуждаются в эвакуации в безопасные места, крыше над головой и помощи в самых простых вещах, среди которых продукты питания, одежда и лекарства. Договорились о сотрудничестве Координационного центра УАФ с местной властью и областной ассоциацией по организации такой помощи, - отметил Андрей Павелко.

В Запорожье будет функционировать отдельный гуманитарный штаб, который возглавит глава областной ассоциации футбола Виктор Можейко. Гуманитарный хаб УАФ Запорожья вместе с Днепром, Киевом, Львовом и Ужгородом будет помогать в эвакуации детей с прифронтовых населенных пунктов на футбольные базы на западе Украины и дальше за границу, в футбольные кемпинги наших европейских партнеров.

По договоренности с Турецкой футбольной федерацией из Запорожья уже выехала группа детей в Турцию, сообщил Андрей Павелко.

— Кроме того, Запорожье станет важным логистическим центром по предоставлению гуманитарной помощи семьям с детьми, военным, которые обороняют этот чудесный край, и больницам, где заботятся о раненных, - сообщил Андрей Павелко.

В частности, областной клинической больнице будет оказана гуманитарная поддержка. В этой больнице сейчас оказывают помощь многим гражданским, которые получили ранения от бомбардировок и артобстрелов оккупантов. Там есть эвакуированные раненные, которые были в Драмтеатре Мариуполя, когда здание уничтожила российская авиабомба.

Андрей Павелко и Александр Ярошенко

Кроме того, Андрей Павелко рассказал, что во время визита в Запорожье встретился с Александром Ярошенко, президентом мариупольского футбольного клуба. Он после начала полномасштабного наступления российских оккупантов стал водителем-волонтером скорой помощи и вывез из Мариуполя десятки раненных детей.

— Сейчас малыши проходят лечение в медучреждениях Запорожья, которые я имел возможность посетить. По иронии судьбы, Александр, являющийся главой ассоциации футбола Мариуполя, был у меня в гостях в Доме футбола 22 февраля. Только за полтора суток до нападения на его родной город российских фашистов… Тогда мы вместе с ним, а также главным тренером женской команды ФК «Мариуполь» Кариной Кулаковской и президентом команды Яной Винокуровой говорили о развитии женского футбола в их городе и Донецкой области в целом. Позже именно Александр организует эвакуацию всей женской команды Мариуполя и многих других гражданских из окруженного города. Не будет преувеличением, если скажу, что своей храбростью и рискуя собственной жизнью, он спас очень многих детей и взрослых. И он продолжает это делать. Горжусь знакомством и дружбой с этим удивительным человеком! Мы постоянно на связи и Координационный центр будет помогать Александру в его святом деле. А после нашей победы вместе возродим и будем развивать футбол в Мариуполе! Слава Героям! Слава Украине!, - написал Андрей Павелко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.

Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.

Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.

Днем 3 апреля и утром 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области.