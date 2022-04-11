Враг продолжает нести потери в войне против Украины. Боевые потери превысили 19 тысяч 500 военных, 725 танков и около 300 вертолетов и самолетов.

Об этом сообщили в понедельник, 11 апреля, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили:

личного состава — около 19500 человек,

танков — 725 ед,

725 ед, боевых бронированных машин — 1923 ед,

1923 ед, артиллерийских систем — 347 ед,

347 ед, РСЗО — 111 ед,

111 ед, средства ПВО — 55 ед,

55 ед, самолетов — 154 ед,

154 ед, вертолетов — 137 ед,

137 ед, автомобильной техники — 1387 ед,

1387 ед, корабли/катера — 7 ед,

7 ед, цистерн с ГСМ — 76,

76, БПЛА оперативно-тактического уровня — 119.

119. Специальная техника — 25.

25. Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.