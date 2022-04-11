Россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может сделать это снова – против Мариуполя.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка заявила, что битва за Мариуполь усиливается, что повышает вероятность применения фосфорных боеприпасов Россией.

Кроме того, разведчики Великобритании говорят о том, что Россия продолжает использовать неуправляемые бомбы. Это значительно повышает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.

Британия подтвердила информацию Минобороны Украины о том, что Вооруженные силы накануне отбили несколько атак в Донецкой и Луганской области, уничтожив несколько российских танков, автомобилей и артиллерийских систем.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.