Супруге и детям Зеленского запретили остаться с ним в помещениях Офиса президента. С начала войны президент контактирует с семьей только по телефону.
Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью Vogue.
— В те первые дни я надеялась, что мы сможем остаться с ним. Но президентский офис превратился в военный объект, и нам с детьми запрещалось там оставаться. Нам приказали перебраться в безопасное место – если в Украине сейчас можно найти безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону, — заявила она.
Она также заявила, что не верила во вторжение до последней минуты. По ее словам, в день перед вторжением в семье и занимались обычными делами, но были напряжены, ведь повсюду "было много разговоров о возможном вторжении".
— Я проснулась где-то между 4 и 5 утра от стуков. Я не сразу поняла, что это взрыв. Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме «Началось», - это все, что он сказал, — вспоминает она.
По ее словам, на тот момент ее волновали дети. Муж попросил подождать дальнейших указаний и посоветовал собрать предметы первой необходимости и документы, «и ушел из дома», – сказала Елена Зеленская.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города. Утром 11 апреля глава Николаевской ОГА сообщил, что удар нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.
Супруге и детям Зеленского запретили остаться с ним в помещениях Офиса президента. С начала войны президент контактирует с семьей только по телефону.
Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью Vogue.
— В те первые дни я надеялась, что мы сможем остаться с ним. Но президентский офис превратился в военный объект, и нам с детьми запрещалось там оставаться. Нам приказали перебраться в безопасное место – если в Украине сейчас можно найти безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону, — заявила она.
Она также заявила, что не верила во вторжение до последней минуты. По ее словам, в день перед вторжением в семье и занимались обычными делами, но были напряжены, ведь повсюду "было много разговоров о возможном вторжении".
— Я проснулась где-то между 4 и 5 утра от стуков. Я не сразу поняла, что это взрыв. Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме «Началось», - это все, что он сказал, — вспоминает она.
По ее словам, на тот момент ее волновали дети. Муж попросил подождать дальнейших указаний и посоветовал собрать предметы первой необходимости и документы, «и ушел из дома», – сказала Елена Зеленская.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города. Утром 11 апреля глава Николаевской ОГА сообщил, что удар нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.