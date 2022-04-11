Супруге и детям Зеленского запретили остаться с ним в помещениях Офиса президента. С начала войны президент контактирует с семьей только по телефону.

Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью Vogue.

— В те первые дни я надеялась, что мы сможем остаться с ним. Но президентский офис превратился в военный объект, и нам с детьми запрещалось там оставаться. Нам приказали перебраться в безопасное место – если в Украине сейчас можно найти безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону, — заявила она.

Она также заявила, что не верила во вторжение до последней минуты. По ее словам, в день перед вторжением в семье и занимались обычными делами, но были напряжены, ведь повсюду "было много разговоров о возможном вторжении".

— Я проснулась где-то между 4 и 5 утра от стуков. Я не сразу поняла, что это взрыв. Мужа не было в постели. Но когда я встала, то сразу увидела его, уже одетого, как обычно, в костюме «Началось», - это все, что он сказал, — вспоминает она.

По ее словам, на тот момент ее волновали дети. Муж попросил подождать дальнейших указаний и посоветовал собрать предметы первой необходимости и документы, «и ушел из дома», – сказала Елена Зеленская.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.