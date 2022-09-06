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Волонтеры ОО «300 николаевцев» подарили Николаевскому академическому художественному драматическому театру картину «Я не хочу войны – я хочу театр»
Об этом сообщается на странице организации Facebook.
— В честь праздника дня Города-героя Николаева волонтеры ОО «300 николаевцев» вручили директору Николаевского академического художественного драматического театра Артему Свистуну Благодарность и картину для передачи в музей театра под названием «Я не хочу войны – я хочу театр» (автор картины Александр Мирон), – говорится в сообщении.
Напомним, общественная организация «300 николаевцев» при поддержке корпорации McDonald's обеспечила помощь для многодетных семей и мам-одиночек из Николаева.
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Волонтеры ОО «300 николаевцев» подарили Николаевскому академическому художественному драматическому театру картину «Я не хочу войны – я хочу театр»
Об этом сообщается на странице организации Facebook.
— В честь праздника дня Города-героя Николаева волонтеры ОО «300 николаевцев» вручили директору Николаевского академического художественного драматического театра Артему Свистуну Благодарность и картину для передачи в музей театра под названием «Я не хочу войны – я хочу театр» (автор картины Александр Мирон), – говорится в сообщении.
Напомним, общественная организация «300 николаевцев» при поддержке корпорации McDonald's обеспечила помощь для многодетных семей и мам-одиночек из Николаева.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
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|
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