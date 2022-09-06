Волонтеры ОО «300 николаевцев» подарили Николаевскому академическому художественному драматическому театру картину «Я не хочу войны – я хочу театр»

Об этом сообщается на странице организации Facebook.

— В честь праздника дня Города-героя Николаева волонтеры ОО «300 николаевцев» вручили директору Николаевского академического художественного драматического театра Артему Свистуну Благодарность и картину для передачи в музей театра под названием «Я не хочу войны – я хочу театр» (автор картины Александр Мирон), – говорится в сообщении.

Напомним, общественная организация «300 николаевцев» при поддержке корпорации McDonald's обеспечила помощь для многодетных семей и мам-одиночек из Николаева.