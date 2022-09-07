Боец 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода рассказал, как им удалось остановить наступление российских войск на Коблево в Николаевской области в первые дни полномасштабного вторжения.

Историю взвода «рыцарей» опубликовало Оперативное командование «Юг».

Старший лейтенант Алексей поклялся украинскому народу служить и защищать еще с 2004 года как полицейский. Будучи сотрудником уголовного розыска, он раскрывал тяжкие преступления и сажал преступников за решетку, за что и получил после вступления в ряды 28-й ОМБр позывной «Опер».

Став командиром взвода, «Опер» вместе со своими собратьями участвовали в войне на Донбассе, где он смог полноценно проявить свои способности. В частности, работая в районе Красногоровки, он организовал проходы к линии столкновения, что оказывало существенное влияние на успешность борьбы с оккупантами.

— Первый мой выход в сектор был в декабре 2020 года. К счастью у нас сложился хороший коллектив среди офицеров, благодаря чему мы могли грамотно спланировать операции. Да и личный состав весь отдавал себе отчет в важности нашего дела, поэтому каждый старался внести свой вклад, – вспомнил «Опер».

Впрочем, сам Алексей подчеркивает, что сравнивать войну тогда и сейчас просто трудно, в частности, из-за масштабов и способов ее ведения.

— Когда прогремели первые взрывы, мы выдвинулись на границы Николаевской области и заняли линию обороны. Позже, ночью 25 февраля, враг попытался взорвать десант в Коблево. Но совершенно безуспешно. Наши бойцы, среди которых были и курсанты, перебили как самих десантников, так и их технику, – поделился он.

В дальнейшем взвод старшего лейтенанта работал на одном из наиболее опасных направлений Херсонщины, где вражеская артиллерия и РСЗО работали постоянно.

— Вообще бой в среднем длится 10-20 минут. Все остальное – это подготовка к нему: фортификация собственных позиций, разведка, подавление вражеских средств огня, перехват вражеских дрг и разведчиков и все в таком стиле. Самое важное, конечно, это копать. Ибо продолжительность жизни солдата зависит от того, насколько глубоко он зарылся, – отметил Алексей.

Но, несмотря на сложность направления работы, во взводе «Опера» есть свои уникальные и курьезные моменты. В частности, когда одному из «рыцарей» удалось сбить вражеский беспилотник из стрелкового оружия, или когда враг «чуть-чуть» путает цели.

— Во многих деревнях люди во время эвакуации покидали скот. Когда русские солдаты видят коров в прицел, им кажется, что все – это украинское наступление. И они сразу хватаются за оружие и начинают поливать все огнем, чтобы остановить так называемое продвижение войск, – смеясь, рассказал старший лейтенант.

Сам «Опер» после победы Украины планирует остаться на службе в 28 ОМБр, поскольку уверен, что армия должна быть сильной, а для этого – она должна состоять из профессионалов.

Напомним, что с энитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25 , который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.