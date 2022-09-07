На российском пропагандистском радио «Комсомольская правда » приучают население к тому, что пользование смартфоном является «цифровым ожирением» и не стоит волноваться, что западные компании поблокируют аппараты.

«Экспертом» в передаче выступал бизнесмен Игорь Ашманов.

До россиян доносят тезис, что в любой момент у Запада есть возможность превратить мобильные телефоны в кирпичи.

— Возможность удаленно отключить смартфон есть, а если такая программа предложена владельцу смартфона, то у их производителя всегда есть возможность. Поэтому Google невыгодно держать постоянно два миллиарда соединений, смартфон сам время от времени спрашивает у сервера «а не заблокирован ли я?» И в определенные моменты ему можно подать команду «заблокированный». Скорее всего, все смартфоны мгновенно не заблокируются. Потому что у кого он разрядился, у кого выключены мобильные данные, кто не включил его с утра. Но процентов 80 выключаются сразу, а остальные это будут делать постепенно при включении. Настоящая кибервойна нам пока не объявлена. Она идет в фоновом режиме, всякие атаки, взломы, но настоящая кибервойна со стороны государства, которая может напасть на кого-либо в киберпространстве, то есть США – такое решение пока не принято. Они, если захотят, могут обрушить не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета и банковское шифрование, — жалуются роспропагандисты.

На радио « Комсомольская правда » призывают россиян доставать «бабушкофоны» и отказываться от современных смартфонов.

— Частному человеку, как защититься? Следует иметь в виду, что мобильные данные не нужно держать постоянно включенными. Иметь под рукой бабушкофон, чтобы переткнуть симрку. Ну и не волноваться потому, что смартфонов 15 лет назад не было, и однажды жизнь без них шла. И все эти возникшие привычки – они очень чрезмерны, это такое цифровое ожирение, — сказал Игорь Ашманов.

Как сообщалось, в Microsoft называли Россию страной-источником наибольшего количества кибератак.