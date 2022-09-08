Чешский репортер Мартин Новак потрясен, насколько Николаев изменился в лучшую сторону с 2014 года, став полностью проукраинским городом, где горожане начали действовать солидарно с 24 февраля.

Журналист приезжал на южный фронт по заданию издания Aktualne.

По его впечатлениям, Николаев — однозначно «проукраинский».

— Хотя там можно услышать русский язык, это не значит, что люди хотят жить в России. Путин, как это ни парадоксально, объединил украинцев тем, что он делает, — подчеркнул он.

Репортер также добавил, что россияне несут значительные потери на Херсонском направлении, пока украинские войска ведут наступательные действия. Эту информацию ему подтвердили источники на фронте.

— Несомненно, и у россиян много раненых и погибших. Во всяком случае, способность ВСУ наступать на два фронта показывает, что у них есть сила, а благодаря Западу еще и оружие. Для россиян ситуация однозначно не самая лучшая, — заметил Мартин Новак.

Ранее сообщалось, что росСМИ придумали фейк про Николаевщину.