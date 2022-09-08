Жителі звільненої Балаклії у Харківський області зі сльозами на очах зустрічають наших героїв.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Як відомо, українські захисники відзвітували про виконання завдання по повній деокупації міста Балаклія в Харківській області.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території України та десятки населених пунктів від російських окупантів.

Раніше Генштаб повідомляв, що Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області та вклинилися в оборону окупантів на 50 кілометрів.