Жителі звільненої Балаклії у Харківський області зі сльозами на очах зустрічають наших героїв.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Як відомо, українські захисники відзвітували про виконання завдання по повній деокупації міста Балаклія в Харківській області.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території України та десятки населених пунктів від російських окупантів.
Раніше Генштаб повідомляв, що Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області та вклинилися в оборону окупантів на 50 кілометрів.
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Жителі звільненої Балаклії у Харківський області зі сльозами на очах зустрічають наших героїв.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Як відомо, українські захисники відзвітували про виконання завдання по повній деокупації міста Балаклія в Харківській області.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території України та десятки населених пунктів від російських окупантів.
Раніше Генштаб повідомляв, що Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області та вклинилися в оборону окупантів на 50 кілометрів.