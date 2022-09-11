В Николаеве семейная пара решила обвенчаться после 12 лет брака: он в военной форме, она в белом платье.

Об этом пишет «Суспільне».

Сергей служит в рядах Вооруженных Сил Украины командиром инженерно-саперного взвода. Стоит на обороне суверенитета и целостности страны с 2014 года. Рассказал, кто стал инициатором венчания.

— Решили, жена решила обвенчаться. Скрепить это все дело. Закалить в боях, так сказать. Ну, так оно получилось, я не спорил с ней. Пришли к такому выводу. Не знаю, это как-то пришло, мы ехали от родителей и так случилось. А давай? А давай! – вспоминает Сергей.

Супруги в браке 12 лет. Воспитывают троих детей. Старший сын Артем, тоже в армии.

— Ну, узнал недавно, обрадовался, потому что не были обвенчаны. И вот появилась такая возможность, – сказал Артем.

Венчание прошло 10 сентября в Николаеве.

Ранее сообщалось, что во время войны в Украине зарегистрировали вдвое меньше разводов и больше браков, чем в прошлом году.