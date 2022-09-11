11 сентября в 18:00 на фейсбук-странице и ютуб-канале Общественное Николаев начался специальный проект-марафон ко Дню города «Николаев. Есть жизнь».

Об этом сообщили в пресс-службе «Суспільного».



По словам продюсерки «Суспільного Миколаїв» Екатерины Лысюк, Николаев остается прифронтовым городом. Но, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает жить, работать. Чтобы к городским торжествам по случаю Дня Николаева могли присоединиться выехавшие из региона, команда «Суспільного» организует трансляцию события на собственных цифровых платформах.

— В программе — 3 локации: гостевая студия с приглашенными гостями, концертная площадка, где выступят николаевские артисты с собственными и народными песнями. Третья локация создана так, чтобы все желающие в режиме реального времени также могли приобщиться к торжествам и поздравить Николаев с Днем города. Подготовка к такому формату – объемная и кропотливая работа. В силу понятных обстоятельств для нас такой проект сейчас вызов. Но я уверена, что все получится и наши подписчики получат положительные эмоции в эти нелегкие времена, — говорит Екатерина Лысюк.

Во время марафона прозвучат поздравления от известных николаевцев и должностных лиц, выступят известные николаевские группы и исполнители с собственными песнями. Мероприятие будет проходить в укрытии для безопасности артистов и участников мероприятия.

На протяжении всего спецпроекта горожане и все украинцы могут оставлять свои поздравления с днем рождения Николаева на фейсбук-странице «Суспільне Миколаїв» под трансляцией.