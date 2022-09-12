Кабмин снял ограничения на количество выездов за границу для людей с инвалидностью и сопровождающих их во время военного положения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Также правительство увеличило до семи дней срок для обращения сопроводителей в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы людей с инвалидностью взяли на консульский учет.

Кому разрешено пересечение государственной границы:

человеку с инвалидностью I или II группы - в сопровождении одного или обоих родителей, на содержании которых находится такой человек; супруги/супруга, совершеннолетних сына/дочки, их супруги/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

человеку с инвалидностью I или II группы или другому человеку, нуждающемуся в постоянном уходе, — в сопровождении постоянного наблюдателя;

человеку с инвалидностью, которого суд признал недееспособным, - в сопровождении опекуна; если опекуна не назначили, то в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи;

людям с инвалидностью или другим людям, нуждающимся в постоянном уходе, проживают в учреждениях и получают социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода.

Напомним, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет по окончании военного положения .