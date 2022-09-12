Кабмин снял ограничения на количество выездов за границу для людей с инвалидностью и сопровождающих их во время военного положения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.
Также правительство увеличило до семи дней срок для обращения сопроводителей в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы людей с инвалидностью взяли на консульский учет.
Кому разрешено пересечение государственной границы:
Напомним, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет по окончании военного положения .
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Кабмин снял ограничения на количество выездов за границу для людей с инвалидностью и сопровождающих их во время военного положения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.
Также правительство увеличило до семи дней срок для обращения сопроводителей в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания, чтобы людей с инвалидностью взяли на консульский учет.
Кому разрешено пересечение государственной границы:
Напомним, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет по окончании военного положения .