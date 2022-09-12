Германия планирует поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года, еще две – в начале следующего.

Об этом рассказала посол Германии Анка Фельдгузен в интервью « Радио НВ ».

— Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года, — отметила Анка Фельдгузен.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Ранее сообщалось, что в Берлине внимательно следят за успехами ВСУ на востоке и юге и находятся в восторге от наступления украинских военных.