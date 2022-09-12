На Херсонском направлении ВСУ уничтожили девять из одиннадцати пусковых установок ракет С-300, которыми оккупанты обстреливали Николаев.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире «Freeдом».

По его словам, уменьшение использования ракет C-300 для обстрелов Николаева свидетельствует о том, что ВСУ успешно уничтожают установки и отодвигают линию фронта от города.

— Из 11 установок, о которых мы знали, 9 уже уничтожены нашими вооруженными силами за последние 2-3 недели. Поэтому при последних обстрелах Николаева враг использует другие ракеты. В частности, в ночь на 11 сентября рашисты попали по пятиэтажке ракетой «Оникс», — сообщил Виталий Ким.

Глава ОВА также подчеркнул, что постоянные обстрелы города связаны сто процентов с террором местных жителей и с тем, чтобы окупанты могли отчитаться руководству об «успехах».

Сообщалось, что после удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе.

Напомним, что за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории.