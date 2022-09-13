Командиры 439 бригады РФ, чьи военные убили восьмерых мирных николаевцев при ударе по остановке в Корабельном районе, руководили обстрелами украинской территории еще с 2014 года.

Об этом говорится в расследовании Центра журналистских расследований Nikcenter «Последняя остановка».

Комбригом 439 гвардейской реактивной артиллерийской бригады (реабр) до 2018 года был полковник Семен Дегтярев. Впоследствии его назначили начальником ракетных войск и артиллерии штаба 49 общевойсковой армии, в которую и входит подразделение этих артиллеристов. Именно 49-я армия захватывала украинские территории на херсонско-николаевском направлении, а ее ракетчики и артиллеристы обстреливают города и села.

Дегтярев неоднократно участвовал в боях в Чечне, Сирии, Нагорном Карабахе. В 2015 году он получал награду, уже будучи в должности командира 439 реабр.

В это время, начиная с 2014 года, военные этой бригады привлекались к массированным артиллерийским обстрелам Украины.

Тогда же руководящие должности командиров дивизионов 439 бригады занимали Александр Джевело и Вячеслав Илларионов.

Участие в кровавом вторжении РФ в Украину еще одного командира ракетного дивизиона «Торнадо-С» 439-й бригады, майора Дмитрия Абакумова подтверждено.

В конце февраля 2022 г. он руководил обстрелами востока. Отметим, что в восточных регионах гражданские неоднократно становились жертвами обстрелов из РСЗО «Смерч» и усовершенствованных «Торнадо-С». Снаряды этих систем разрушали дома в Авдеевке, Покровске и Харькове.

Отметим, что вышеупомянутая бригада ранее участвовала в чеченских и сирийских войнах, контртеррористической операции в Дагестане и вторжении РФ в Грузию.

Напомним, 29 июля россияне нанесли удар по остановке в Николаеве и парковке частного транспорта. оккупанты обстреляли место, где находилось много гражданских, кассетными снарядами. Никаких военных объектов рядом с местом обстрела нет.