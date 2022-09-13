Датские журналисты были одними из первых представителей прессы, которые добрались до недавно освобожденного села Высокополье Херсонской области, чтобы получить свидетельства о российской оккупации от местных.

Рассказы жителей Высокополья записал канал TV2.

После возвращения украинской армии жители села впервые за многие месяцы смогли свободно ходить по родным улицам. Из 4 тысяч человек, проживавших здесь до вторжения, осталось не больше трех сотен. Под российским контролем они не могли дозвониться родным, и люди редко выходили на улицы, боясь российской расправы.

— Мой сосед однажды нарушил комендантский час и поэтому его чуть не расстреляли, — рассказала одна из местных.

Жители Высокополья подтвердили, что российская армия оставила после себя только тотальное мародерство, у большинства граждан россияне забрали телефоны, и немногим удалось их вовремя спрятать.

Несмотря на то, что люди снова могут выйти на улицы, село далеко не безопасно, и российские войска продолжают бомбить освободившуюся территорию.

Еще один человек из Высокополья рассказал журналистам, что украинских военных приветствовали здесь со слезами на глазах. А перед их наступлением россияне сбежали из населенного пункта, уничтожив всю технику, которую они не могли унести с собой.

— Я спросил солдат: «Можно вас прикоснуться?» Я не мог поверить своим глазам, и мы просто плакали от радости, – рассказал пенсионер о встрече с ВСУ.

Ранее оперативное командование «Юг» официально внесло Высокополье в освобожденные населенные пункты.