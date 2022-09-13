Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты, которые находятся в Херсонской области, готовят себе пути для побега.

Об этом он сказал в комментарии подкаст-проекту «Та.За.Шо.» во вторник, 13 сентября, пишут «НикВести».

По его словам, катализатором этого стало успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

— И до этого у них (войск РФ, — прим.) не очень было, потому что украинские войска контролируют переправу через Днепр и жгут командные пункты, а сейчас они совсем пригорюнились. Это проявляется в том, что как только кто-то может убежать, они обязательно это делают — правдами и неправдами. Они оформляют документы, задержки, заболел, пытаются быть на левом берегу Днепра. То есть количество военных, которые там не в окопе, а обслуживают российскую оккупационную армию на левом берегу, увеличивается, а на правом уменьшается. Они все очень хотят побыть на том берегу и не спешат сюда, – сказал Виталий Ким.

Он добавил, что российские военные обдумывают разные варианты побега.

— Прячут в гражданских машинах бк, перевозят, отбирают велосипеды у гражданских, технику и солярку, делают себе резерв для того, чтобы можно было убежать. Они понимают, что российское командование и телевизор им лгут. Они сейчас рассматривают варианты, видят, как было в Харькове, и они готовятся (убегать, — прим.) или пешком, или на машине, или на велосипеде ехать, они лично себе готовят пути, – рассказал глава ОВА.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился информацией, что из временно захваченной Снигиревки бегут коллаборанты и представители оккупационных властей.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд.

По состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров, а ВСУ освободили 13 населенных пунктов от оккупантов, сообщил генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

Также в Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей. Кроме того, позавчера Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов.

Вечером 12 сентября стало известно, что украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, повлекших российские обстрелы.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Служба безопасности официально подтвердила освобождение города Купянск в Харьковской области.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.