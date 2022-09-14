|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|06:27
|Заход солнца:
|19:07
|Температура завтра:
|+25 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца
|19:15
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.2 грн
|40.2 грн
В Николаеве суд избрал меру пресечения жителю Одесской области, подозреваемому в организации незаконной переправки через государственную границу.
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального суда Николаева.
Согласно материалам ходатайства, мужчина сообщил местному жителю, что за денежное вознаграждение в сумме 4 тысячи долларов США сможет изготовить и предоставить необходимые документы для выезда последнего за границу.
После получения части средств на сумму 500 долларов США, через несколько дней, подозреваемый встретился с вышеуказанным лицом, передал ему соответствующие документы, предоставил рекомендации по времени пересечения границы и пунктов пропуска, где необходимо его осуществить и получил от последнего 3 500 тысяч долларов США.
После этого подозреваемый был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В судебном заседании защитник и подозреваемый не возражали против удовлетворения ходатайства прокурора, однако с учетом признания последним своей вины и желанием сотрудничать со следствием, просили применить меру пресечения с определением альтернативного залога в размере 250 тысяч гривен. По результатам разбирательства, следователь судья Дмитрий Тишко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в сумме 744 300 гривен.
Ранее сообщалось, что Кабмин снял ограничения на количество выездов за границу для людей с инвалидностью и сопровождающих их во время военного положения.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
В Николаеве суд избрал меру пресечения жителю Одесской области, подозреваемому в организации незаконной переправки через государственную границу.
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального суда Николаева.
Согласно материалам ходатайства, мужчина сообщил местному жителю, что за денежное вознаграждение в сумме 4 тысячи долларов США сможет изготовить и предоставить необходимые документы для выезда последнего за границу.
После получения части средств на сумму 500 долларов США, через несколько дней, подозреваемый встретился с вышеуказанным лицом, передал ему соответствующие документы, предоставил рекомендации по времени пересечения границы и пунктов пропуска, где необходимо его осуществить и получил от последнего 3 500 тысяч долларов США.
После этого подозреваемый был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В судебном заседании защитник и подозреваемый не возражали против удовлетворения ходатайства прокурора, однако с учетом признания последним своей вины и желанием сотрудничать со следствием, просили применить меру пресечения с определением альтернативного залога в размере 250 тысяч гривен. По результатам разбирательства, следователь судья Дмитрий Тишко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в сумме 744 300 гривен.
Ранее сообщалось, что Кабмин снял ограничения на количество выездов за границу для людей с инвалидностью и сопровождающих их во время военного положения.