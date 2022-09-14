В Николаеве суд избрал меру пресечения жителю Одесской области, подозреваемому в организации незаконной переправки через государственную границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, мужчина сообщил местному жителю, что за денежное вознаграждение в сумме 4 тысячи долларов США сможет изготовить и предоставить необходимые документы для выезда последнего за границу.

После получения части средств на сумму 500 долларов США, через несколько дней, подозреваемый встретился с вышеуказанным лицом, передал ему соответствующие документы, предоставил рекомендации по времени пересечения границы и пунктов пропуска, где необходимо его осуществить и получил от последнего 3 500 тысяч долларов США.

После этого подозреваемый был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. В судебном заседании защитник и подозреваемый не возражали против удовлетворения ходатайства прокурора, однако с учетом признания последним своей вины и желанием сотрудничать со следствием, просили применить меру пресечения с определением альтернативного залога в размере 250 тысяч гривен. По результатам разбирательства, следователь судья Дмитрий Тишко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в сумме 744 300 гривен.

Ранее сообщалось, что Кабмин снял ограничения на количество выездов за границу для людей с инвалидностью и сопровождающих их во время военного положения.