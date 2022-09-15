Индекс стоимости приготовления украинского борща во время войны вырос на 27%. Об этом сообщает всеукраинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua, аналитики которого проанализировали рост цен в столичных супермаркетах за 6 месяцев войны на продукты, входящие в состав традиционного блюда. Специалисты подсчитали, сколько в настоящее время в среднем стоит приготовить борщ на семью дома.

Общая динамика цен на продукты борщового набора

Стоимость национального первого блюда в Украине становится все дороже. По данным Zakaz.ua, почти все ингредиенты, входящие в состав красного борща, выросли в цене: от незначительных 7% до существенных 114%.

Более чем вдвое подскочила цена на репчатый лук – на 114%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг. Столь значимая ценовая разница связана с сокращением производственных площадей под данную культуру и резким понижением урожая лука.

В то же время картофель в среднем подорожал на 40%, морковь – на 48%, а мясо свинины – на 30%. Также значительно выросла цена на томатную пасту – на 54%, по состоянию на 31 августа она стоит в среднем 49,5 грн за 350 г, тогда как в феврале цена составила всего 32 грн. Отметим, что на полках украинских супермаркетов наблюдается ощутимый дефицит томатных соусов и пасты. Почти исчезла продукция отечественных производителей, таких как: «Чумак», «Руна», «Наш продукт», «Помидора» и т.д. Раньше были десятки видов томатной пасты в самой разнообразной фасовке. Сейчас считай повезло, если будет выбор хотя бы между двумя товарными позициями. Причина на поверхности: Херсонская область главный производитель помидоров, кетчупов и томатной пасты находится в оккупации.

Меньше всего из борщового набора подорожало подсолнечное масло – цена выросла на 7%. Сметана с февраля по август подскочила в цене на 32% и стоит в среднем 36 грн за 400 г в пакетированном виде.

Однако радуют ценами капуста и свекла, которые подешевели на 1% и 41% соответственно.

Сколько стоит приготовить борщ на семью

Для того чтобы определить стоимость, за основу был взят наиболее классический рецепт борща с расчетом на 3,5-4 литра.

Также Zakaz.ua проследил, как изменилась стоимость борща по классической рецептуре в течение шести месяцев войны, и определили, насколько подскочила цена на популярное украинское блюдо по сравнению с августом прошлого года.

В итоге выяснилось, что по состоянию на 31 августа 2022 кастрюля красного борща, объемом на 3,5-4 л, сваренного по традиционному рецепту, в среднем обойдется украинцам почти в 144 грн, что на 27% дороже, чем в довоенный период на 23 февраля и на 52% дороже, чем в августе 2021 года. Себестоимость постного блюда без мяса в среднем составляет 58 грн, что на 23% выше стоимости в феврале. По сравнению с прошлогодней ценой в августе стоимость постного борща выросла почти вдвое - на 90%.

Индекс борща — средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление традиционного блюда по классическому рецепту к столу. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака.







