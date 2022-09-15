Благотворительная организация «Врачи мира» запустят в работу свое отделение в южных областях Украины, чтобы решать профильные проблемы Николаевщины и Херсонщины.

О своих намерениях они рассказали на официальном сайте.

Чтобы удовлетворить потребности, определенные во время исследовательской миссии, «Врачи мира» планируют наладить поддержку гражданского общества и местных организаций и расширить доступ к медицинской помощи посредством поддержки структур здравоохранения и развертывания клиники.

Основная цель миссии состоит в том, чтобы разработать подход прочного партнерства с местными больницами, которые уже действуют в регионе.

Как сообщалось, директор МККК (Международного комитета Красного Креста) Роберт Мардини по возвращению из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которыми сталкивается город.