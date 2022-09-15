|Швидкість вітру:
|1.4 м/с
|Схід сонця:
|06:29
|Захід сонця:
|19:05
|Температура завтра:
|+27 C°
|Швидкість вітру:
|1.7 м/с
|Схід сонця:
|06:32
|Захід сонця
|19:13
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
Благотворительная организация «Врачи мира» запустят в работу свое отделение в южных областях Украины, чтобы решать профильные проблемы Николаевщины и Херсонщины.
О своих намерениях они рассказали на официальном сайте.
Чтобы удовлетворить потребности, определенные во время исследовательской миссии, «Врачи мира» планируют наладить поддержку гражданского общества и местных организаций и расширить доступ к медицинской помощи посредством поддержки структур здравоохранения и развертывания клиники.
Основная цель миссии состоит в том, чтобы разработать подход прочного партнерства с местными больницами, которые уже действуют в регионе.
Как сообщалось, директор МККК (Международного комитета Красного Креста) Роберт Мардини по возвращению из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которыми сталкивается город.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Благотворительная организация «Врачи мира» запустят в работу свое отделение в южных областях Украины, чтобы решать профильные проблемы Николаевщины и Херсонщины.
О своих намерениях они рассказали на официальном сайте.
Чтобы удовлетворить потребности, определенные во время исследовательской миссии, «Врачи мира» планируют наладить поддержку гражданского общества и местных организаций и расширить доступ к медицинской помощи посредством поддержки структур здравоохранения и развертывания клиники.
Основная цель миссии состоит в том, чтобы разработать подход прочного партнерства с местными больницами, которые уже действуют в регионе.
Как сообщалось, директор МККК (Международного комитета Красного Креста) Роберт Мардини по возвращению из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которыми сталкивается город.