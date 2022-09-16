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В Первомайскую бухгалтера управления культуры городского совета, подозреваемую в присвоении ₴1,3 млн из бюджета, взяли под стражу.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
По доводам прокурора Первомайской окружной прокуратуры главному бухгалтеру одного из управлений Первомайского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 650 тысяч гривен
Чиновник подозревается в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Напомним, что По данным следствия, в июне 2022 года главный бухгалтер, имея умысел на завладение бюджетными средствами, составила и выдала заведомо ложные официальные документы, согласно которым начислила и незаконно получила на собственный карточный счет заработную плату значительно выше установленного оклада на общую сумму. 1,3 миллиона гривен.
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В Первомайскую бухгалтера управления культуры городского совета, подозреваемую в присвоении ₴1,3 млн из бюджета, взяли под стражу.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
По доводам прокурора Первомайской окружной прокуратуры главному бухгалтеру одного из управлений Первомайского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 650 тысяч гривен
Чиновник подозревается в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Напомним, что По данным следствия, в июне 2022 года главный бухгалтер, имея умысел на завладение бюджетными средствами, составила и выдала заведомо ложные официальные документы, согласно которым начислила и незаконно получила на собственный карточный счет заработную плату значительно выше установленного оклада на общую сумму. 1,3 миллиона гривен.