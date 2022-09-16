В Первомайскую бухгалтера управления культуры городского совета, подозреваемую в присвоении ₴1,3 млн из бюджета, взяли под стражу.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По доводам прокурора Первомайской окружной прокуратуры главному бухгалтеру одного из управлений Первомайского городского совета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 650 тысяч гривен

Чиновник подозревается в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, что По данным следствия, в июне 2022 года главный бухгалтер, имея умысел на завладение бюджетными средствами, составила и выдала заведомо ложные официальные документы, согласно которым начислила и незаконно получила на собственный карточный счет заработную плату значительно выше установленного оклада на общую сумму. 1,3 миллиона гривен.