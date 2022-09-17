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В Николаеве планируют вернуть уличное освещение спустя почти 7 месяцев светомаскировки. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
«В осеннее время на улице начинают темнеть рано, поэтому многие из вас спрашивают, когда в Николаеве снова начнет работать уличное освещение. Планируем запустить его в октябре – до 22:00. Этот вопрос мы обязательно согласуем с нашими военными, а проверяем и готовим к этому городские сети», - написал Александр Сенкевич.
Напомним , по продажам входных билетов по всему миру через Интернет Николаевский зоопарк собрал средств в размере около 3 миллионов евро.
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В Николаеве планируют вернуть уличное освещение спустя почти 7 месяцев светомаскировки. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
«В осеннее время на улице начинают темнеть рано, поэтому многие из вас спрашивают, когда в Николаеве снова начнет работать уличное освещение. Планируем запустить его в октябре – до 22:00. Этот вопрос мы обязательно согласуем с нашими военными, а проверяем и готовим к этому городские сети», - написал Александр Сенкевич.
Напомним , по продажам входных билетов по всему миру через Интернет Николаевский зоопарк собрал средств в размере около 3 миллионов евро.