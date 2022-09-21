После того, как российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ, в мессенджере Telegram появился ряд каналов, где обещают информировать о местах вручения повесток.

Об этом сообщает Институт массовой информации.

— Обычно название такого канала состоит из вопроса Где раздают повестки? и названия города. К примеру, «Где раздают повестки? Москва», «Где раздают повестки? Ростов», «Где раздают повестки? Санкт Петербург». Такие же телегерам-каналы для Воронежа и Белгорода, — говорится в сообщении.

Большинство каналов создано именно сегодня, 21 сентября. Сейчас у них нет оживленного обсуждения. В некоторых из них опубликованы два сундука – выписка из закона РФ по мобилизации и скрин с объяснением, кого мобилизуют первой, второй и третьей очередями.

Отмечается, что в воронежском канале появилось сообщение о том, что после выступления Владимира Путина люди раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван – «Верстка».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались уже сегодня.