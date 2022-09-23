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Министры стран Большой семерки после встречи в Нью-Йорке выступили с совместным заявлением, в котором осудили последние эскалационные шаги Российской Федерации в войне против Украины.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Министры подчеркнули, что любое государство в мире в своей внешней политике должно воздерживаться от угроз применения силы против других государств или прибегать к другим действиям, противоречащим принципам ООН, и осудили последние решения в Кремле.
— Какие-либо референдумы в условиях присутствия российских военных, запугивания и принудительных депортаций не могут быть свободными и честными. Любая форма аннексии территории Украины будет грубым нарушением ее суверенитета согласно Хартии ООН, — отмечают они, призывая остальные государства занять такую же позицию.
G7 также обещает дальнейшие точечные санкции и продление экономического и политического давления на РФ.
— Они (министры) осудили умышленные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику. Россия должна немедленно прекратить агрессию, увести войска и вооружения из Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, говорится в тексте. РФ также призывают прекратить «фильтрацию» и принудительный вывоз украинцев с оккупированных территорий в РФ.
Отдельно упомянули сохранение угрожающей ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, российские застенки в освобожденных городах Харьковской области и массовое захоронение в Изюме.
Напомним, что верхняя планка цены на российскую сырую нефть после введения ограничений на нее со стороны стран Большой семерки будет колебаться в пределах 40-60 долларов США за баррель.
Министры стран Большой семерки после встречи в Нью-Йорке выступили с совместным заявлением, в котором осудили последние эскалационные шаги Российской Федерации в войне против Украины.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Министры подчеркнули, что любое государство в мире в своей внешней политике должно воздерживаться от угроз применения силы против других государств или прибегать к другим действиям, противоречащим принципам ООН, и осудили последние решения в Кремле.
— Какие-либо референдумы в условиях присутствия российских военных, запугивания и принудительных депортаций не могут быть свободными и честными. Любая форма аннексии территории Украины будет грубым нарушением ее суверенитета согласно Хартии ООН, — отмечают они, призывая остальные государства занять такую же позицию.
G7 также обещает дальнейшие точечные санкции и продление экономического и политического давления на РФ.
— Они (министры) осудили умышленные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику. Россия должна немедленно прекратить агрессию, увести войска и вооружения из Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, говорится в тексте. РФ также призывают прекратить «фильтрацию» и принудительный вывоз украинцев с оккупированных территорий в РФ.
Отдельно упомянули сохранение угрожающей ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, российские застенки в освобожденных городах Харьковской области и массовое захоронение в Изюме.
Напомним, что верхняя планка цены на российскую сырую нефть после введения ограничений на нее со стороны стран Большой семерки будет колебаться в пределах 40-60 долларов США за баррель.