Министры стран Большой семерки после встречи в Нью-Йорке выступили с совместным заявлением, в котором осудили последние эскалационные шаги Российской Федерации в войне против Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Министры подчеркнули, что любое государство в мире в своей внешней политике должно воздерживаться от угроз применения силы против других государств или прибегать к другим действиям, противоречащим принципам ООН, и осудили последние решения в Кремле.

— Какие-либо референдумы в условиях присутствия российских военных, запугивания и принудительных депортаций не могут быть свободными и честными. Любая форма аннексии территории Украины будет грубым нарушением ее суверенитета согласно Хартии ООН, — отмечают они, призывая остальные государства занять такую же позицию.

G7 также обещает дальнейшие точечные санкции и продление экономического и политического давления на РФ.

— Они (министры) осудили умышленные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику. Россия должна немедленно прекратить агрессию, увести войска и вооружения из Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, говорится в тексте. РФ также призывают прекратить «фильтрацию» и принудительный вывоз украинцев с оккупированных территорий в РФ.

Отдельно упомянули сохранение угрожающей ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, российские застенки в освобожденных городах Харьковской области и массовое захоронение в Изюме.

Напомним, что верхняя планка цены на российскую сырую нефть после введения ограничений на нее со стороны стран Большой семерки будет колебаться в пределах 40-60 долларов США за баррель.